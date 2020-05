Bundesliga, in campo ai tempi del Covid-19

In Germania è ripartito il calcio con tutte le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. La 26esima giornata al via con i match delle 15.30 e come da protocollo i membri dello staff, le riserve e gli allenatori siedono in panchina dotati di mascherina. E’ cosi che è ripartita la Bundesliga, ed è cosi che probabilmente vivremo il calcio per un pò di tempo con la speranza di tornare a vivere scenari completamenti diversi.