Buona notizia per la Juventus, ridotta la squalifica di Pogba | Può rientrare a marzo

Dopo l’infortunio al crociato di Gleison Bremer, c’è anche una buona per la Juventus: la squalifica di 4 anni inflitta a Paul Pogba è stata infatti ridotta a 18 mesi dopo che il calciatore francese si è rivolto al TAS di Losanna. A riportarlo è Sport Mail, che aggiunge come l’ex Manchester United sia pronto a rientrare in campo l’11 marzo 2025.

Da 4 anni a 18 mesi: Pogba può tornare a giocare in questa stagione

Sospeso dal TNA l’11 settembre 2023, era stato condannato a 4 anni l’1 marzo 2024. Difficile in questo momento azzardare delle previsioni per quando potrebbe tornare in campo per la prima gara ufficiale, ma sicuramente inizierebbe ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta, cosa che è vietata per chi è squalificato per doping.

Un nuovo acquisto per il rush finale per la Juventus: Thiago Motta sorride

Il classe ’93 porterà esperienza al servizio della squadra. Nel suo palmares ci sono infatti un Mondiale e una Nations League con la Francia, un’Europa League e due Carabao Cup vinte con il Manchester United e, infine, 4 Serie A, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana conquistate con la Juventus. Inoltre vanta un Mondiale Under 20. Pogba con i bianconeri vanta 190 presenze e 34 gol, mentre con i Red Devils ha collezionato 233 gettoni, segnando 39 reti. Da menzionare anche i 2 match con l’Under 18 degli inglesi e le 21 partite nella squadra delle riserve dello United, con cui ha realizzato 3 gol.