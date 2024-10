Bremer dopo il grave infortunio al ginocchio: “Affronterò la sfida con la stessa motivazione di sempre”

Gleison Bremer, a pochi minuti dal comunicato della Juventus sul suo infortunio al ginocchio, ha commentato così sui social l’accaduto: “Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus ️️ Sempre insieme a voi.

Rottura del menisco e del crociato anteriore per Bremer: i tempi di recupero

Bremer è uscito dopo 4 minuti nella sfida di ieri contro il Lipsia e da subito c’era stata l’impressione di un infortunio molto grave al ginocchio. Oggi il responso degli esami strumentali è il peggiore, rottura del menisco e del crociato per il difensore brasiliano, che ora si sottoporrà all’operazione chirurgica di ricostruzione per poi iniziare la riabilitazione. C’è il rischio che per lui la stagione possa essere terminata, con tempi di recupero stimati in circa 7 mesi.