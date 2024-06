“Sono finito, morto. Paul Pogba non esiste più”. E poi ancora: “Non so più chi sono. Il calcio è stata la mia vita, la mia passione. Ora è come se avessi perso me stesso. Ogni cosa che ho costruito all’interno della mia carriera da calciatore mi è stata portata via”.

Pogba shock: “Sono finito”

Intervenuto al portale The Guardian Nigeria, Paul Pogba ha annunciato il suo addio al calcio ma soprattutto tutta la sua rabbia e frustazione dopo la squalifica inflitta di questi mesi.