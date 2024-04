Burdisso “contro” Modesto | La Roma sceglie il suo futuro

Giallorossi a lavoro per programmare la stagione

Nicolas Burdisso sfida Francois Modesto per il ruolo di direttore sportivo. E’ questo quanto riportato da “Il Messaggero”, che svela come per il post Tiago Pinto sia una corsa a due tra i dirgenti di Monza e Fiorentina.

Roma, serve un ds | Decisione nelle prossime settimane

L’ex calciatore argentino lascerà il club di Commisso a fine stagione anche se la Ceo Lina Souloukou potrebbe decidere di puntare su Modesto, che conosce benissimo. Una volta presa la decisione si penserà al mercato e ai riscatti, su tutti quello di Sardar Azmoun, andato in gol ieri e l’ultimo a mollare.