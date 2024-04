Col -8 sul Real Madrid, il Barcelona vuole mantenere il secondo posto in Liga nonostante ci sia un ritorno di Champions da giocare anche se Xavi non pensa al turnover. La gara andrà in onda su Dazn.

Le probabili formazioni:

Cadice (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Mere, Chust, J Hernandez; Sobrino, Alcaraz, Kouame, Navarro; Juanmi, Guardiola. All. Pellegrino.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Roberto, Gundogan, De Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.