Cagliari-Bologna, le scelte di Ranieri e Thiago Motta | Le formazioni

In campo alle 15

Sfida importante per il Cagliari di Ranieri. Il tecnico romano si affida alla linea difensiva a quattro composta da Goldaniga e Dossena centrali, supportati da Augello, sulla sinistra, e Zappa, sulla destra. In mezzo al campo Nandez, Prati e Makoumbou. In avanti, alle spalle della coppia Pavoletti–Petagna, dentro Viola.

Thiago Motta opta per il solito 4-2-3-1. Reparto difensivo con Beukema e Calafiori al centro, supportati da Posch e Kristiansen sulle fasce. Centrocampo con Moro e Freuler. In avanti, dietro la punta, Van Hooijdonk, dentro Urbanski, Ferguson e Orsolini. Fuori per squalifica Zirkzee.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Pavoletti, Petagna. All. Ranieri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Urbanski, Ferguson Orsolini; Van Hooijdonk. All. Thiago Motta.