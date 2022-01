Cagliari Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Si chiude, faticosamente, la seconda giornata di ritorno di serie A. Dopo il temuto rinvio della partita a data da destinarsi, alla fine è stato scelto quest’oggi per giocare il posticipo. Il Bologna, fermato il giorno dell’Epifania dall’ASL di competenza, comincia il suo 2022 affrontando un Cagliari alla disperata ricerca di punti. La squadra di Mazzarri ha però appena ottenuto la seconda vittoria in campionato ai danni della Sampdoria (squadra che era riuscita a battere anche all’andata).

Cagliari Bologna, le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic

Cagliari Bologna, i precedenti

Su 30 precedenti in Sardegna tra le due squadre, ci sono state 14 vittorie sarde, 13 pareggi e solo 3 vittorie del Bologna. L’ultima di queste avvenne nella stagione 13/14 con i felsinei che vinsero 0-3 grazie ai gol di Garics, Pazienza e Kone. L’anno scorso, invece, terminò 1-0 per il Cagliari con la rete decisiva di Rugani, in una partita chiave per riaccendere le speranze di salvezza degli isolani.

Cagliari Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN