Il centrocampista uruguaiano aveva trovato spazio nelle ultime giornate di campionato, per lui è arrivata una grossa occasione in Spagna.

Sembrava che finalmente aver trovato posto nel centrocampo di Di Francesco, l’avventura di Christian Oliva a Cagliari però si conclude oggi. Oliva infatti si accaserà in Spagna al Valencia dove sta già sostenendo le visite mediche in queste ore, si parla di prestito con diritto di riscatto siano al termine della stagione. Un’occasione che il centrocampista non si è sentito di rifiutare anche visto il poco spazio trovato sino ad oggi a Cagliari.

Ora caccia al sostituto per i rossoblu

Adesso per il Cagliari rimangono pochissime ore a disposizione per trovare quel regista tanto desiderato da Di Francesco, Mandragora sembra ormai vicino al Torino, mentre Pulgar – su cui era fortissimo l’interesse proprio del Valencia – appare sempre più difficile viste le condizioni proposte dalla Fiorentina, i viola infatti non vogliono cedere l’ex Bologna se non in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Ultime ore che rischiano di diventare un inferno per i tifosi del Cagliari.