Cagliari-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari e Frosinone si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: la vincente di questa sfida, nel prossimo turno, affronterà il Napoli di Antonio Conte. Pisacane pensa a un folto turnover, con Ciocci tra i pali, Zé Pedro e Idrissi in difesa, Mazzitelli e Cavuoti a centrocampo e infine Kilicsoy dal primo minuto. I ciociari rispondono con un 4-3-3, nel quale la linea offensiva verrà composta da Raychev, Chichero e Kvernadze. La partita, in programma martedì 23 settembre alle 17:00, verrà trasmessa su Canale 20; in streaming, sarà possibile vederla su Mediaset Infinity.

Cagliari-Frosinone, le probabili formazioni

CAGLIARI(4-3-2-1): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Idrissi; Adopo, Mazzitelli, Cavuoti; Gaetano, Felici; Kilicsoy. All. Pisacane

FROSINONE (4-3-3): Pisseri; J.Oyono, Cittadini, J. Gelli, Bracaglia; Ndow, Calò, Grosso; Raychev, Cichero, Kvernadze. All. Alvini