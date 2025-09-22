La squadra di Conte soffre ma batte il Pisa. Finisce 3-2 al San Paolo

Il Napoli vince ancora anche se ha sofferto contro il Pisa fino alla rete del raddoppio segnata da Spinazzola. Buona prova della squadra di Gilardino che dopo aver subito la terza rete, però si è però ripresa nel finale grazie alla rete del 2-3 segnata da Lorran.

La partita

Parte piano il Napoli ed il Pisa controlla agevolmente la partita, ma all’11’ è il Pisa che attacca ed il Var interviene per un presunto rigore per il Pisa causato da un fallo di De Bruyne su Leris. L’arbitro, forse sbagliando annulla il rigore al Pisa decidendo sul fallo di mano dell’ex Sampdoria in area. Il napoli inizia a farsi pericoloso e passa con Gilmour con un tiro da dentro l’area deviato in porta sfortunatamente da Canestrelli. Nel finale la squadra di Gilardino ha l’occasione per il pareggio ma Leris solo davanti a Meret si fa parare la conclusione.

Nella ripresa il Pisa controlla ed ha un’occasione con Akinsanmiro, ma Meret manda in angolo, poi ha un’occasione Moreo che decide di lasciare il pallone a Nzola in area facendosi anticipare. Il Pisa pareggia su rigore causato da una mano in area di Beukema, Nzola dal dischetto non perdona. Napoli in vantaggio al 73′ con Spinazzola, che tira dal limite dell’area e batte Semper che è apparso leggermente in ritardo sulla traiettoria. Il tris è servito da Lucca che in area anticipa Canestrelli e con un tiro dal basso verso l’alto batte Semper. Al minuto 85′ Beukema perde palla, ma Tramoni in diagonale manda clamorosamente a lato. Al novantesmo, Angori ruba alla a Di Lorenzo in area, passaggio a Lorran in area piccola che segna il 2-3.

Il tabellino

Napoli-Pisa 3-2

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (dal 36′ st Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (dal 12′ st Lobotka); Politano, Elmas (dal 12′ st Anguissa), De Bruyne, McTominay; Hojlund (dal 32′ st Lucca). A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Jesus Neres, Juan Jesus, Rrhmani, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang, Anguissa. Allenatore: Conte

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Bonfanti (dal 30′ st Tramoni), Marin ( 35′ st Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Leris (dal 16′ st Cuadrado); Moreo (dal 16′ st Meister), Nzola (dal 30′ st Angori). A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Cuadrado, Esteves, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Gilardino

Reti: al 39′ pt Gilmour, al 15′ st Nzola (rigore), al 28′ st Spinazzola, al 37′ st Lucca, al 45′ st Lorran

Ammonizioni: Caracciolo, Gilardino, Spinazzola, Lusardi