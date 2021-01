Cagliari, Giulini: “Esonero per Di Francesco? No! Rinnovo”

Un altro ko, il Cagliari perde a Genova

Il Cagliari insacca una nuova sconfitta, ma l’allenatore può stare tranquillo. Nessun problema per la panchina di Di Francesco, a confermare la fiducia al tecnico ci pensa il presidente della società.

Giulini: “Rinnovo per Di Francesco”

Il presidente del Cagliari non ha alcuna intenzione di esonerare il suo allenatore, nonostante le difficoltà della squadra. Dopo il ko contro il Genoa, il presidente afferma: “Di Francesco resta, in settimana ha anche firmato il rinnovo. È vero, 14 punti nel girone di andata sono pochi, ma abbiamo tutto un altro girone per recuperare. Abbiamo rinnovato il contratto al mister per ridargli forza e dimostrargli che crediamo davvero in lui”.

Si sente la mancanza di Rog

Il presidente rossoblù dichiara che a causa della pesante assenza di Rog, le cose si sono messe un po’ male: “Da quando Rog si è rotto il crociato è tutto in salita. Sono subentrati paura e timore, sbagliamo i passaggi più facili, abbiamo la testa pesante e tutto diventa più complicato. Sono sicuro che abbiamo i valori per tirarci fuori da questa classifica, ciò di cui abbiamo bisogno adesso sono energie positive per ripartire. Non sono mancati né il mercato né l’allenatore, dobbiamo solo toglierci le scorie e ricominciare a giocare a calcio”.