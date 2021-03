Cagliari-Juventus 1-3

La Juventus stravince a Cagliari grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo che fa tutto da solo e mette a tacere chi lo ha criticato tanto negli ultimi giorni, dopo l’uscita dalla Champions League. I tre gol del portoghese arrivano tutti nel primo tempo (10′, 25′ e 32′). Per il Cagliari va a segno Simeone.

Andrea Pirlo: “Cerchiamo l’impresa”

L’allenatore della Juventus parla ai microfoni di Sky Sport in seguito alla bella vittoria della sua squadra: “Siamo qui per cercare di fare un’impresa. Sappiamo che dovremo provare a vincerle tutte da qui alla fine e sperare che l’Inter perda qualche punto per strada. Oggi abbiamo avuto il giusto approccio alla gara, era fondamentale partire bene dopo la delusione della Champions”. Andrea Pirlo su Cristiano Ronaldo: “Era arrabbiato come tutti noi per l’eliminazione, non ha parlato ai microfoni perché lo ha fatto sul campo. Rosso per il fallo su Cragno? È stato il classico intervento di gioco, guardava la palla e non si è accorto dell’avversario. C’è un Var che decide ed evidentemente ha visto così”. Ottima prestazione anche degli altri ragazzi, Pirlo sugli altri giocatori: “Danilo è un giocatore intelligente, che sa fare molte cose. In ogni parte del campo riesce sempre a fare la sua partita, adesso lo abbiamo provato in questa posizione, ma eravamo sicuri perché ha le qualità per giocare in mezzo al campo. Kulusevski nel ruolo di mezzala? Credo che possa essere il suo ruolo, ha tanti chilometri nelle gambe e ha tanta qualità anche per farsi trovare a disposizione nella costruzione, quindi ci lavoriamo. In tante occasioni non abbiamo potuto farlo perché avevamo assenze davantie quindi abbiamo dovuto adattarlo a fare il secondo attaccante”.