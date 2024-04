Cagliari-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Allegri ha tentato di tenere alta la concentrazione durante la conferenza stampa di vigilia dicendo che per la Juve è più importante la sfida col Cagliari che il ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Nelle ultime 13 gare tra Cagliari e Juve, sono arrivate 12 vittorie a favore dei bianconeri e una per il club sardo. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN venerdì 19 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Chatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Deiola, Augello; Shomurodov, Luvumbo. All. Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri