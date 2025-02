I dubbi del mister si scioglieranno in queste quando riceverà gli ultimi segnali dai due contendenti in vista della partita in terra sarda.

Alle 20.45 di oggi all’Unipol Domus di Cagliari andrà in scena Cagliari-Juventus. La sfida, valida per la 26^ giornata di Serie A vede i bianconeri di Thiago Motta in trasferta alla ricerca di punti per la zona calda della classifica, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata pochi giorni fa.

Cagliari-Juventus, Vlahovic al posto di un Kolo Muani stanco

Una sfida importante quella di oggi, per il tecnico dei bianconeri non sarà semplice capire quale formazione schierare. Dusan Vlahovic dopo l’arrivo di Kolo Muani è calato nelle gerarchie di Thiago Motta. Mentre l’attaccante francese ha avuto un impatto da urlo, al quale però sta seguendo qualche prestazione più sottotono come quella di mercoledì contro il PSV Eindhoven, il serbo non riesce a brillare da tempo.

Il calo inevitabile dell’ex PSG, impiegato con grande costanza in bianconero dal suo arrivo, spinge Thiago Motta alla riflessione, ma soprattutto alla tentazione di inserire di nuovo Dusan Vlahovic dal primo minuto. Infatti, per la prima volta dall’arrivo di Kolo Muani non mancano i dubbi nella testa di Motta su chi schierare in avanti dal primo minuto tra lui e Vlahovic. I dubbi del mister bianconero si scioglieranno in queste quando riceverà gli ultimi segnali dai due contendenti in vista della partita in terra sarda.