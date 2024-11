Cagliari – Milan, le probabili formazioni | Le ultimissime

Il Cagliari ospita il Milan, i rossoneri di Fonseca in netta ripresa con il morale a mille dopo la vittoria europea contro il Real Madrid. Un Milan a caccia dei tre punti per restare in scia delle avversarie in campionato.

Cagliari – Milan, le formazioni

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda. Allenatore: Fonseca