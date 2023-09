Cagliari-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Pioli rivoluziona la squadra in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico torna al 4-3-3: out Maignan, ci sarà ancora Sportiello tra i pali; Florenzi prende il posto di Calabria sulla fascia. Sorpresa Adli a centrocampo con Reijnders e Loftus-Cheek. Attacco inedito affidato a Okafor, Chukwueze e Pulisic, con Jovic k.o. Nei rossoblù torna Petagna accanto a Luvumbo in avanti.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli.