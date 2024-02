Cagliari-Napoli 1-1: Luvumbo fa esplodere l’Unipol Domus al 95′. Pareggio amaro per Calzona

Nel primo tempo le migliori occasioni sono arrivate in favore del Cagliari prima al 34′ con l’autogol di Rrahmani che avrebbe portato in vantaggio i rossoblu ma il Var annulla tutto per il fuorigioco passivo di Lapadula che disturba il difensore del Napoli. Successivamente al 43′ lancio dalla sinistra dentro l’area dei partenopei, Meret si scontra con Juan Jesus, la palla resta lì ma Luvumbo di testa a porta vuota sbaglia.

A Osimhen risponde Luvumbo

La grande occasione della ripresa ce l’ha Osimhen al 64′ che servito da Kvaratskhelia colpisce di testa ma centrale. Un minuto dopo arriva il vantaggio del Napoli, Raspadori recupera palla sulla destra, la mette sul secondo palo dove tutto solo Osimhen l’appoggia di petto in porta. Succede poco dopo il gol con il Cagliari che non crea particolari grattacapi alla difesa partenopea. Alla fine ci pensa Luvumbo al 95′ a far esplodere l’Unipol Domus con una grave disattenzione di Juan Jesus in area di rigore.

Tabellino del match

Reti: Osimhen 65′, Luvumbo 95′

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello (76′ Oristanio); Deiola, Makoumbou, Jankto (61′ Zappa); Gaetano (61′ Viola); Luvumbo, Lapadula (61′ Pavoletti) (76′ Petagna). All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (85′ Ostigard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (79′ Cajuste); Raspadori (79′ Lindstrøm), Osimhen (85′ Simeone), Kvaratskhelia (73′ Politano). All. Calzona

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: 36′ Lapadula, 48′ Luvumbo, 68′ Nandez, 86′ Deiola, 91′ Olivera