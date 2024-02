Cagliari-Napoli, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

La sfida tra Cagliari e Napoli rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, inserite in contesti di stagione distinti ma ugualmente determinati a raccogliere punti preziosi. La partita, in programma per la 26ª giornata di Serie A, vedrà il Cagliari di Claudio Ranieri cercare di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo contro un Napoli che, nonostante le recenti incertezze, resta una delle compagini più competitive del campionato.

Cagliari-Napoli, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Napoli è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.85 su Snai e 1.90 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.70 mentre una vittoria del Cagliari (segno 1) si trova anche quota 4.25. Ecco la comparazione quote di Cagliari e Napoli dei bookmakers: