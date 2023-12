Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha avuto una stagione inconsueta, alternando prestazioni eccellenti a risultati deludenti. Con quattro vittorie in 14 partite, il Sassuolo si trova nella metà inferiore della classifica. In particolare, le vittorie contro Inter e Juventus hanno dimostrato le potenzialità della squadra. Tuttavia, la recente sconfitta per 2-1 contro la Roma ha sollevato interrogativi sulla loro consistenza. In quella partita, il Sassuolo ha preso il comando con un gol di Matheus Henrique, ma un cartellino rosso a Daniel Boloca ha cambiato le sorti del match. Questa instabilità rende difficile prevedere le prestazioni del Sassuolo, una squadra che tende a esprimersi meglio contro le squadre più forti. Per la partita contro il Cagliari, Sassuolo dovrà fare a meno degli squalificati Boloca e Berardi, mentre Pedro Obiang è in dubbio. La probabile formazione sarà un 4-2-3-1 con Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Vina in difesa; Henrique e Racic in cabina di regia, Defrel, Thorstvedt e Lauriente i trequartisti a sostegno di Pinamonti​​.