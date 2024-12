Test importante per le Azzurre di Soncin

Sfida importante per le Azzurre ospiti, in questa amichevole di prestigio, per Germania di Christian Wück. Test importante per l’Italia di Andrea Soncin in vista del campionato europeo in programma in Svizzera nel prossimo giugno. Per la nazionale azzurra e l’occasione per confermare quanto di buono visto nell’altra grande sfida, disputata lo scorso 29 ottobre, contro la Spagna. La gara sarà trasmessa, in esclusiva, su Rai Sport.