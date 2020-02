Calcio femminile, c’è Juventus-Inter: riflettori su Milan e Fiorentina

Calcio femminile, la 15° Giornata

Calcio femminile Juventus Inter | Sarà una settimana importante per capire se le inseguitrici della Juventus riusciranno a riaprire la corsa per il titolo. Prima della sosta del campionato, che si fermerà per circa un mese per lasciare spazio alle Azzurre di Milena Bertolini, impegnate nell’Algarve Cup (esordio il 4 marzo a Faro contro le padrone di casa del Portogallo), si disputeranno delle sfide che potrebbero decidere la volata scudetto: domenica il ‘Derby d’Italia’, il sabato successivo lo scontro diretto tra Fiorentina e Milan, le due formazioni che condividono – con 6 punti di distacco dalla capolista – la seconda posizione in classifica Saranno proprio le rossonere a dare il via alla 15° giornata: domani alle 12, sul campo del Tavagnacco, le ragazze allenate da Maurizio Ganz cercheranno la quinta vittoria consecutiva in campionato. Alla stessa ora la Pink Bari ospiterà la Florentia di Melania Martinovic, che trovò la sua prima doppietta in maglia neroverde proprio nella gara d’andata. Il programma proseguirà poi alle 14.30 con Orobica Bergamo-Empoli, Roma-Hellas Verona e con il match tra Fiorentina e Sassuolo, le squadre che dopo la Juve hanno raccolto più punti negli ultimi 7 turni di Serie A.

Calcio femminile, domenica Derby d’Italia Juventus- Inter

Domenica i riflettori saranno puntati su Juventus e Inter, con il secondo ‘Derby d’Italia’ della storia che si disputerà al ‘Training Center’ di Vinovo, dove ci sarà il tutto esaurito (diretta su Sky Sport). Nella partita d’andata le campionesse d’Italia si imposero con un netto 3-0, ma le nerazzurre in questa prima parte di 2020 hanno subito solo 2 reti e, trascinate dalla qualità di Marinelli, sono pronte a stupire. Ma non sarà facile: in questi tre campionati la Juve ha perso punti in casa soltanto in due occasioni, entrambe contro formazioni lombarde (sconfitta con il Brescia nell’aprile 2018 e pareggio con l’Atalanta Mozzanica nell’ottobre 2018).