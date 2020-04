Calcio News, Diaconale : “Sento odore di ipocrisia”

Calcio News Diaconale | L’ultima volta che Lotito e Agnelli si sono visti, seppure

attraverso lo schermo di un computer, è stato durante una della innumerevoli assemblee di Lega virtuali degli ultimi tempi. In quell’occasione il patron biancoceleste, riferendosi al suo parigrado bianconero, disse: «Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…». Tra sorrisi, battute e scongiuri, non è mancata la replica di Andrea Agnelli per quella che ormai è diventata una sit com in piena regola: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo». Ma in queste settimane di stop forzato, sono stati soprattutto i dirigenti laziali a punzecchiare la Juventus. Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste, è intervenuto a Radio Punto Nuovo commentando il comportamento etico della Juventus.

Il punto della situazione

“Alla Juventus lo scudetto dell’etica? Sento odore di ipocrisia… In questo momento sembra che alcuni nascondano i reali interessi. La Juventus ha già un accordo con i propri calciatori per un taglio consistente che la mette a riparo su vari fronti. Il mondo del calcio avrebbe bisogno di un minimo di buon senso. La Juventus ha curato i propri interessi, un taglio di quella cifra riesce a riequilibrare o dare solidità al proprio bilancio. Magari se l’avesse concordato con le altre società e con i calciatori sarebbe diventata una misura erga omnes, così riguarda soltanto loro”.