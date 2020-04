News Sport, Infantino: Il piano salva calcio. I dettagli

News Sport Infantino: centinaia di milioni di euro dalla FIFA ai club

Tutti gli enti sportivi sono al lavoro per difendere il calcio dalla

crisi finanziaria e poi andare all’attacco

con provvedimenti che aiutino la ripartenza. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” in edicola questa mattina la FIFA vorrebbe stanziare centinaia di milioni da destinare a chi più sarà colpito dalla crisi.

Parola di Infantino

“La comunità calcistica di tutto il mondo sta vivendo, in misura maggiore o minore, gravi problemi finanziari a causa dell’epidemia di coronavirus. Ciò minaccia di interrompere e compromettere la capacità delle Federazioni affiliate alla FIFA e di altre organizzazioni calcistiche come campionati e club di sviluppare, finanziare e gestire attività calcistiche a tutti i livelli del gioco, inclusi professionisti, non professionisti, giovani e di base. E’ previsto che in molte parti del mondo un numero considerevole di persone coinvolte nel calcio rimarrà in condizioni economiche estremamente difficili.”

Parentesi Champions League