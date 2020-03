Calcio News: Leo furioso attacca Bartomeu

Calcio News Messi | Il Barça ha annunciato il proprio Erte, la richiesta di autorizzazione a procedere alla sospensione temporanea (senza

stipendio) di tutti gli impiegati al momento senza lavoro (quelli che lavorano tra negozi, museo e strutture annesse al Camp Nou) e alla riduzione dello stipendio di tutti gli sportivi (riduzione del 70% del salario durante il periodo di emergenza).

Messi non ci sta

Calcio News Messi | Un’oretta dopo la pubblicazione del comunicato del club Leo Messi ha sentito il bisogno di replicare con una lettera su Instagram nella quale ha reso pubblico il

proprio malumore nei confronti di una giunta direttiva che sta giocando col fuoco.

“Ci sorprende il fatto che dall’interno del club ci sia stato qualcuno che ci ha fatto finire

nel mirino e abbia provato a metterci pressione per conto terzi per farci fare qualcosa che noi abbiamo sempre dichiarato

di voler fare. Di fatto se l’accordo ha tardato

qualche giorno a concretizzarsi è stato perché abbiamo cercato una formula per aiutare il club e i anche i suoi dipendenti in un

momento così difficile.”