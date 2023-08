Calciomercato, a Roma sarà l’Hilton la sede delle trattative | Organizza Adicosp

Sarà Adicosp ad organizzare la fase conclusiva della sessione estiva del Calciomercato presso l’”Hotel Hilton Eur La Lama” di Roma nei giorni 31 agosto e 1 settembre 2023.

A Roma è tempo di Calciomercato

Rispetto alla tradizionale sessione invernale, il programma comprenderà più slot nei quali verranno organizzati vari workshop inerenti argomenti di carattere calcistico e sportivo in genere. Ampio spazio sarà dedicato alla Sostenibilità, tema molto sentito da Adicosp, che tra l’altro fa parte della “Football For The Goals”, piattaforma a sua volta presente all’interno del programma SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Prenderanno parte alle iniziative le organizzazioni calcistiche italiane che hanno già manifestato la loro adesione al predetto programma, e cioè Figc, Lega Serie A, Lnd Lombardia e AC Reggiana 1919.

Altri argomenti che animeranno i vari dibattiti e tavoli di lavoro saranno legati al Calcio Femminile e alla Riforma dello Sport; vi saranno inoltre la presentazione di alcuni libri e pubblicazioni su personaggi del mondo del calcio ed altre iniziative editoriali.

Il tutto avrà inizio alle ore 9.00 di giovedì 31 agosto, con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni politiche territoriali, per concludersi la sera del giorno successivo con la tradizionale ed ormai iconica chiusura della porta del calciomercato, già oggetto di riprese in diretta da parte delle telecamere RAI nella scorsa edizione. Partner dell’evento i colleghi di Sport Paper TV e Radio Roma television.

Adicosp facendosi carico di queste iniziative ha voluto sdoganare di fatto un evento che fino allo scorso gennaio era per consuetudine ad esclusivo appannaggio di Milano, rimarcando come Roma, in quanto Capitale d’Italia, meriti di essere la sede naturale della massima manifestazione calcistica del calcio italiano al di fuori del rettangolo verde.