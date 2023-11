Carlo Ancelotti avrebbe firmato il contratto con la Federcalcio brasiliana per essere il prossimo allenatore del Brasile, già dall’estate del 2024. La notizia di tale presunto accordo tra la federazione e il commissario tecnico è stata resa nota dal portale UOL Esporte.

Ancelotti | Il problema della firma

La notizia della firma del contratto da parte di Ancelotti per divenire il nuovo ct del Brasile, ha fatto molto rumore in Spagna, perché l’allenatore italiano è ancora sotto contratto con il Real Madrid. I Blancos sono al corrente dell’interesse nei confronti di Ancelotti da parte della CBF e quindi si sono già mossi per valutare alcuni nomi per l’avvenire. La società spagnola, inoltre, non avrebbe dato alcun permesso per sottoscrivere nuovi accordi. Se l’indiscrezione rilasciata da UOL Esporte si confermasse, Ancelotti rischierebbe multe pesanti.