Calciomercato Atalanta: il Barcellona vuole un titolarissimo di Gasperini

Continua la ricerca da parte del Barcellona di giocatori funzionali al gioco di Ronald Koeman, dopo Wjnaldum sembra esserci un altro pupillo dell’allenatore nel mirino.

Ha del clamoroso la notizia proveniente dalla Spagna, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, il Barcellona sarebbe su un titolarissimo dell’Atalanta, connazzionale di Koeman, Marten De Roon. Sempre secondo il portale spagnolo, il consiglio di amministrazione ha evidenziato come non sia più possibile sostenere spese eccessive per il mercato, la società dovrà quindi fiutare le occasioni provenienti dal mercato.

Tra queste occasioni sembra esserci proprio il centrocampista 29enne dell’Atalanta, da 3 anni ormai perno insostituibile del centrocampo di mister Gasperini. In rosa è infatti l’unico giocatore con determinate caratteristiche, rendendolo di fatto indispensabile per mantenere l’equilibrio in una squadra votata all’attacco. Il contratto di De Roon scadrà il prossimo giugno, sino ad ora il rinnovo non sarebbe mai stato in dubbio, ma con l’interessamento del Barcellona e del mentore del giocatore, il rinnovo sembra che possa essere messo in dubbio.