Calciomercato Atalanta, è rottura con Gasperini

L’Atalanta lavora anche sul mercato in uscita, dopo aver accolto Boga dal Sassuolo. Indiscrezioni confermano che il rapporto di un giocatore con il tecnico Gasperini non è idilliaco, e sarà addio già a gennaio. La società bergamasca pare che abbia trovato la giusta continuità nel 2022, dopo aver vinto contro l’Udinese e in casa contro il Venezia in Coppa Italia.

LEGGI ANCHE:

Dopo l’acquisto di Jeremie Boga, l’Atalanta però pensa anche il mercato in uscita. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo Lovato anche Aleksej Miranchuk dovrebbe lasciare Bergamo. Il feeling con il tecnico, Gian Piero Gasperini, non è mai sbocciato, per via del poco minutaggio concessogli. Ecco perchè potrebbe lasciare la società. Molte squadre sono interessate a lui, in pole il Genoa.