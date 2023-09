Calciomercato Fiorentina, colpo Maxime Lopez: Amrabat in Inghilterra

In quest’ultima giornata di calciomercato sembrano ancora tante le operazioni in corso, con molti colpi di scena che possono caratterizzare ulteriormente una sessione estiva ricca di sorprese. Con molte probabilità è la Fiorentina la squadra italiana più attiva al momento, con più di un’operazione in corso per Rocco Commisso e i suoi collaboratori.

Calciomercato Fiorentina, rivoluzione a centrocampo per Italiano

Dopo un’ottima campagna acquisti, condita anche dal mantenimento dei suoi migliori interpreti, la Fiorentina starebbe per chiudere due operazioni che cambierebbero radicalmente il volto del centrocampo di Vincenzo Italiano. Secondo Alfredo Pedullà infatti, la Viola è vicinissima a dare Sofyan Amrabat in prestito oneroso al Manchester United per 8-10 milioni di euro, più la possibilità per gli inglesi di riscattarlo a fine stagione. Al suo posto Maxime Lopez, che per Violanews.com ha detto sì al trasferimento a Firenze, con l’accordo col Sassuolo in procinto di definirsi.