Calciomercato Fiorentina, la firma è vicina: il colpo di Commisso

Ora che la Fiorentina ha raggiunto le zone alte della classifica, il presidente Commisso vuole continuare a far sognare i tifosi viola. Il presidente italo-americano raggiunta per ora la posizione di Europa League vuole intervenire con un grande acquisto per gennaio per avvicinarsi possibilmente alle zone della Champions League.

Il tecnico ex Spezia, che sta facendo un grande lavoro con la rosa a disposizione, dovrà probabilmente fare a meno di Vlahovic, che è sempre più vicino a lasciare il club viola. La Fiorentina però ha bisogno non solo di un attaccante, ma anche di un nuovo esterno e lavorerà a diverse trattative con i soldi ricavati dall’attaccante serbo.

LEGGI ANCHE:

Fiorentina, a un passo l’acquisto di Ikonè

Secondo quanto riportato da foot mercato, fonte sicura in Francia, la Fiorentina e il Lille sono a un passo dal concludere l’operazione Ikoné. Per acquistare l’esterno francese la società viola spenderà circa ventuno milioni di euro, con il 50% che andrà al Psg.

Mancano ancora alcuni dettagli per concludere la trattiva, ma in attesa di Borja Mayoral, che a gennaio tornerà al Real Madrid, il primo colpo di mercato appare vicinissimo