Calciomercato Fiorentina, il regalo a Italiano arriva dalla Francia

Le parti sono sempre più vicine

La Fiorentina è al lavoro per accontentare Vincenzo Italiano, l’uomo che, col suo lavoro, sta rialzando i viola dopo diverse stagioni di difficoltà. Una delle carenze, soprattutto a livello numerico, si è registrata in attacco, soprattutto sulle corsie esterne, più che mai centrali per rifornire Dusan Vlahovic, l’attuale capocannoniere della serie A.

Come riporta il sito Calciomercato.com, i contatti tra la dirigenza della Fiorentina e quelli del Lille sono sempre più fitti. I viola vogliono infatti arrivare a Jonathan Ikonè, campione di Francia l’anno scorso e col contratto in scadenza tra 18 mesi. Per questo Commisso punta a ricevere un forte sconto nel prezzo del cartellino: i francesi chiedono almeno 25 milioni di euro per lasciar partire l’esterno, ma si potrebbe raggiungere un accordo anche a 15 milioni vista la situazione contrattuale di Ikonè.