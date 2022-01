Calciomercato Genoa, rinforzo in arrivo: operazione da 3 milioni

Il Genoa non sta entusiasmando in campionato, e Sheva non dà non certezze, però la dirigenza si è annotata dei nomi per accontentare il suo tecnico. Di fatto, la dirigenza starebbe visionando più alternative, e particolarmente avanzata sembrerebbe la trattativa con un trequartista.

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Østigård e Yeboah, la dirigenza girifone starebbe monitorando dei profili funzionali alla filosofia calcistica del tecnico Andriy Shevchenko. Il Genoa, avrebbe messo nel mirino Mijat Gacinovic. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX il calciatore serbo gioca in Bundesliga, all’Hoffenheim. Il classe ’95 è un trequartista naturale, e ha una valutazione di circa 3 milioni di euro. Potrebbe essere lui il colpo salvezza, staremo a vedere.