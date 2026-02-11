Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Calciomercato, il derby d’Italia non si fermerà: Vicario nel mirino di Juve e Inter

Anna Rosaria Iovino
nazionale italiana di calcio
GUGLIELMO VICARIO IN AZIONE ( FOTO SALVATORE FORNELLI )

Il derby d’Italia continua anche sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia di calciomercato clamorosa che coinvolge sia la Juventus che l’Inter. Il derby d’Italia si giocherà anche sul mercato, ma per arrivare a Guglielmo Vicario.

Calciomercato, Juventus e Inter su Vicario

I nerazzurri lo hanno messo nel mirino per il dopo Sommer, in scadenza a fine stagione in corso. I bianconeri hanno messo nel mirino il portiere del Tottenham perché la Vecchia Signora ha bisogno di un portiere all’altezza della squadra che vuole costruire Spalletti, d’altronde Vicario è uno dei portieri più ricercati del calcio europeo.

Guglielmo Vicario, 196 centimetri d’altezza, portiere con la maglia del Tottenham, in casa Azzurri è il vice di Gigio Donnarumma. Di origini friulane, il portiere è finito nel mirino delle due squadre italiane che nei prossimi mesi cercheranno di strappargli un contratto. Non sarà facile raggiungere il portiere, ma le due società lavoreranno senza sosta nei prossimi mesi perché ad Appiano urge un portiere, il 37enne svizzero è in scadenza e a giugno saluterà. Alla Continassa, anche se Di Gregorio ha appena 28 anni, sembra non rispecchiare le necessità della società, che cerca un portiere più solido e di esperienza.

