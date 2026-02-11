Calciomercato, Juventus e Inter su Vicario

Guglielmo Vicario, 196 centimetri d’altezza, portiere con la maglia del Tottenham, in casa Azzurri è il vice di Gigio Donnarumma. Di origini friulane, il portiere è finito nel mirino delle due squadre italiane che nei prossimi mesi cercheranno di strappargli un contratto. Non sarà facile raggiungere il portiere, ma le due società lavoreranno senza sosta nei prossimi mesi perché ad Appiano urge un portiere, il 37enne svizzero è in scadenza e a giugno saluterà. Alla Continassa, anche se Di Gregorio ha appena 28 anni, sembra non rispecchiare le necessità della società, che cerca un portiere più solido e di esperienza.