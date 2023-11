Dopo l’infortunio di Vinicius, il Real Madrid deve assolutamente chiudere un grande acquisto già a gennaio per continuare a lottare per il titolo e in Champions League considerato anche che questa potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dei Blancos per Carlo Ancelotti.

Calciomercato, Ancelotti vuole Icardi

Secondo quanto riportato da TMW, le Merengues starebbero pensando a Mauro Icardi, che nell’ultima finestra di mercato aveva firmato un triennale col Galatasaray da 10 milioni netti a stagione. L’idea sarebbe quella di prendere l’argentino in prestito con diritto di riscatto anche se il club turco dovrebbe prima trovare il suo sostituto.