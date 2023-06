Calciomercato Inter, adesso il mister vuole garanzie

Per l’intera stagione calcistica appena conclusa, Simone Inzaghi siamo stati abituati a vederlo come una specie di “Yes man”. Uno di quegli elementi che lavora sodo con gli strumenti che ha ha disposizione. Un aziendalista, senza mai scendere in polemiche e che difende sempre e solo gli interessi dell’azienda; l’Inter in questo caso. Arrivato a Milano dopo Antonio Conte e dopo aver assistito alle cessioni di Hakimi e Perisic, il tecnico nerazzurro ha dato si da subito dimostrazione di che pasta fosse fatto. L’eredità presa non era certamente di semplice gestione ma ad oggi i risultati gli hanno dato ragione, al punto tale che se prima di pretese ne aveva poche nei confronti della società e che anzi era proprio quest’ultima a chiederne a lui, ora la situazione si è completamente capovolta.

Calciomercato Inter, rinnovo a condizioni ben precise

Il tecnico interista dall’inizio della sua gestione ha portato nella bacheca nerazzurra, due supercoppe italiane e due coppe Italia. A ciò poi, va aggiunto anche il raggiungimento della finale di Champions League, poi perso contro il Manchester City e la conquista del terzo posto in classifica che permetterà alla squadra di giocare nella massima competizione europea nella stagione 2023-2024. Con un rinnovo da mettere sul tavolino per discuterlo e sulla base di tali raggiungimenti, Inzaghi adesso chiede garanzie. E la prima certezza che chiede è una rosa competitiva. In fin dei conti ha sempre accettato qualsiasi decisione di mercato. Anche quelle meno condivisibili ma che per ragioni economiche dovevano essere fatte. Ora la musica è diversa. Il tecnico piacentino vuole allestita una squadra che sia in grado di fare lo stesso percorso della stagione conclusa se non migliore. E per fare ciò la dirigenza dovrà accontentarlo. Sempre ovviamente se ci sarà un’unione di intenti.