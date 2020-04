Calciomercato, Inter a caccia di Cancelo

Cancelo verso l’Inter, si profila il clamoroso ritorno. Il club nerazzurro è a caccia di esterni, da rinnovare entrambe le corsie. Per la fascia destra potrebbe esserci un clamoroso ritorno, dopo le esperienze con Juve e Manchester City Cancelo potrebbe tornare a vestire nerazzurro. Poco spazio con Guardiola, il calciatore potrebbe accettare un ritorno a Milano con la speranza di rilanciarsi agli ordini di Antonio Conte.

Per la corsia sinistra, invece, sul taccuino di Marotta i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, non facile portarli però in nerazzurro. Più facile la pista Kurzawa, l’esterno mancino è in uscita a parametro zero, l’Inter ci pensa.