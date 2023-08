Calciomercato Inter, anche Brozovic tra gli ingaggi milionari degli Emirati. | Parla Donadoni

Ѐ appena iniziata la penultima settimana per le trattative dell’attuale sessione di calciomercato. I club sono indaffarati per sferrare gli ultimi colpi in questo lungo e caldo match di negoziati. Ma la situazione che più sta facendo parlare è l’exploit degli investimenti arabi nel mercato. Anche l’Inter è stata coinvolta dagli emirati con la cessione di Brozovic.

Calciomercato Inter, Donadoni parla dell’Arabia nel mercato

Ѐ passato poco più di un mese dalla vicenda Brozovic per il tesseramento con l’Al- Nassr. Ma il croato ex Inter, non è stato l’unico caso in cui gli arabi si sono distinti. Dall’Italia all’Europa con acquisti folli, come è stato per Neymar e ingaggi stellari, gli sceicchi non hanno assolutamente intenzione di mollare le loro prede non badando a costi. La pazze aste arabe stanno facendo parlare molto, anche l’ex ct della Nazionale, Roberto Donadoni, ha detto la sua ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport: “Il calcio è un po’ come le altre componenti non solo a livello sportivo. Il denaro occupa una posizione importante, l‘Arabia Saudita ha deciso di investire, lo ha fatto anche nel golf e portando via gran parte dei giocatori più forti del programma mondiale, spostando milioni di dollari. Ora lo sta facendo nel calcio. Non è il modo migliore per far crescere una realtà come l’Arabia, anche se il calcio è lo sport principale. Vent’anni fa ci ho giocato e c’era grande seguito. Ma per far crescere il movimento bisogna muoversi dalle basi e su quello loro latitano. Anche la Cina aveva speso fior di quattrini ma poi il calcio è rimasto a livelli medio-bassi”.