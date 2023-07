Inter, Ventura critica Brozovic: ” Che tristezza. Uno come lui avrebbe ancora molto da dare”

L’ex allenatore della Nazionale Italia, Gianpiero Ventura, ha commentato l’esodo verso l’Arabia Saudita da parte dei giocatori europei. “L’Arabia? Una tristezza. Mi ricorda tanto la Lega americana“, ha esordito così l’ex allenatore del Torino ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ha poi proseguito dicendo: “Ho vissuto l’epoca di Chinaglia e Pelé per cambiare la storia del calcio e non ci riuscirono. I vari Benzema, Brozovic e Milinkovic hanno ancora tanto da dare e queste partenze rappresentano un periodo triste del calcio italiano“.

Ventura:”Il calcio non può essere in Arabia“

Ventura ha poi detto la sua sul futuro del calcio e se l’asse nei prossimi si sposterà verso l’Arabia: “Non credo che possa cambiare quella che è la storia del calcio. La Lega Araba non ha una storia alle spalle, costruirla non è facile. Il calcio è in Europa e in Sudamerica. Non può essere in Arabia. Che poi ci sia stata questa grandissima occasione è comprensibile“.