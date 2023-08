Calciomercato Inter, Arnautovic vuole tornare a Milano: anche l’agente spinge

C’è chi parte e chi vorrebbe tornare. Sul banco delle trattative non vengono solo poste le intenzioni dei club, ma la finestra di calciomercato è aperta anche alle volontà di chi le scarpette le indossa esprimendo le volontà sulla scelta del prato da calpestare. Nelle ultime ore al centro di alcune indiscrezioni ci sarebbe proprio l‘Inter.

Calciomercato Inter, parla Moretto su Arnautovic

Come riportato sul sito del club neroazzurro, quando Arnautovic ha saputo di essere nel mirino dell’Inter, avrebbe espresso la volontà di giocare con la maglia della Beneamata. A confermare tali intenzioni è Matteo Moretto che svela tramite un Tweet :“L’Inter contatta il Bologna per Marko Arnautovic. L’attaccante non vuole perdere questa grande opportunità e sta spingendo per tornare a Milano”