Calciomercato Inter, Bastoni al Barcellona: pronti all’assalto

Il calciomercato Inter potrebbe essere scenario di un addio inaspettato. Bastoni è il prescelto dal Barcellona. La notizia arriva direttamente dalla prima pagina del quotidiano sportivo spagnolo ‘Sport‘.

Calciomercato Inter, addio a Bastoni

Alessandro Bastoni è l’obiettivo numero uno del Barcellona nella prossima sessione di mercato. L’intente dei blaugrana è quello di alzare il livello della difesa. La dirigenza catalana e il tecnico Hansi Flick sono già in accordo su quali giocatori puntare per la prossima stagione.

Dalla Spagna sono già pronte tutte le strategie per poter convincere il difensore nerazzurro a lasciare l’Italia. L’interesse del Barcellona non è nuovo, Bastoni è apprezzato da tempo per le sue qualità e le sue doti. Il difensore dell’Inter è apprezzato anche per la bravura nella fase di impostazione. Non è una novità recente, a quanto pare, stando sempre alla notizia del quotidiano spagnolo, un contatto tra le parti c’è già stato nel novembre scorso, quando il ds del Barcellona, Deco è andato a Milano per incontrare l’entourage del giocatore nerazzurro e capire se l’operazione potesse essere messa in atto. Bastoni ha un contratto con la società di Viale della Liberazione fino al 2028. L’incontro dei mesi scorsi aveva già dato speranze al Barça, che oggi, in virtù degli eventi, il giocatore potrebbe essere ancora più convinto. Il Barcellona spera che l’Inter possa abbassare un po’ il prezzo, quella di Bastoni è un’operazione che inizialmente si stimava potesse arrivare a quasi 80 milioni di euro, un po’ troppi per le casse spagnole.