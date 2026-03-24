Il calciomercato Lazio si muoverà anche intorno a personalità più spiccate e grandi giocatori per la prossima estate. Dopo aver lasciato partire i giocatori più importanti della rosa, Fabiani è già a lavoro per rinforzare la squadra. Tra i sogni c’è Davide Frattesi dell’Inter.

Calciomercato Lazio, Frattesi al centro dell’obiettivo

Angelo Fabiani si muove già con largo anticipo sul mercato estivo della Lazio, con l’obiettivo chiaro di costruire una squadra competitiva per l’Europa. Dopo un gennaio deludente e un’estate scorsa senza mercato, il club capitolino punta su grandi operazioni di mercato. A Formello la strategia sarà quella di pensare a mettere in ordine i conti, procedere con i rinnovi e blindare i giocatori importanti e al centro del progetto, poi intervenire con nuovi acquisti, ma di qualità.

In casa biancoceleste si darà priorità ai riscatti di Boulaye Dia e Nicolò Rovella, considerati fondamentali per il futuro della squadra di Maurizio Sarri. Peri nuovi acquisti il nome che prevale su tutti, che allo stesso tempo accende già l’entusiasmo di tutto l’ambiente biancoceleste, è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista risulta essere perfetto per le esigenze della Lazio nella zona della mediana. A Formello è visto come il profilo giusto per alzare il livello tecnico dell’organico di Sarri. Il tecnico andrebbe ad affiancarlo a Nicolò Rovella, creando un centrocampo forte, dinamico, ma anche equilibrato e moderno. Fabiani ha già pensato anche alla strategia per portarlo via da Appiano Gentile: prestito con obbligo di riscatto.