Calciomercato Inter, bomba dalla Francia: trovato il dopo Onana

Dalla Francia sono certi: trovato il profilo ideale per l'Inter per sostituire André Onana

È ormai cosa certa, André Onana dalla prossima stagione difenderà i pali del Manchester United. Il camerunese si trasferirà in Premier League per una cifra pari a 55 milioni di euro più 5 di bonus e raccoglierà l’eredita di David de Gea, che lascia i Red Devils dopo 12 anni. Decisiva la volontà del tecnico olandese Erik ten Hag, che per sostituire l’estremo difensore spagnolo uscente ha richiesto fortemente Onana, già allenato ai tempi dell’Ajax.

Calciomercato Inter, c’è il post-Onana: intensificati i contatti per Lloris

L’Inter sembrerebbe fare sul serio per Hugo Lloris. A confermarlo è il portale francese FootMercato, secondo il quale il club di Zhang starebbe intensificando i contatti per ingaggiare l’attuale estremo difensore del Tottenham, Hugo Lloris. Il 36enne campione del mondo nel 2018, è in scadenza nel 2024 e piace ai nerazzurri per la sostituzione di André Onana, destinato a vestire la maglia del Manchester United.