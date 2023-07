Calciomercato Inter, porte girevoli: si attende la cessione di Onana

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l’Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva. Per questo motivo, dopo il mancato rinnovo di Dzeko, la squadra nerazzurra ha acquistato Marcus Thuram, fratello di Lilian, a parametro zero. Nel frattempo, sembrerebbe vicina la cessione di Onana al Manchester United e, dunque, i nerazzurri devono cercare un portiere.

Inter, Trubin e Sommer gli eredi di Onana?

In virtù di ciò, Giuseppe Marotta starebbe cercando due portieri in vista della prossima stagione: l’Inter avrebbe ricevuto il consenso di Trubin, estremo difensore dello Shaktar Donetsk, al trasferimento in Italia, ma non basterebbe. L’Ad della Beneamata, infatti, vorrebbe affiancare ad un portiere giovane un altro esperto: i nerazzurri, infatti, sarebbero interessati a Sommer, attualmente al Bayern Monaco, il quale avrebbe un prezzo di 6 milioni di euro. Prima di effettuare questa rivoluzione tra i pali, si dovrà concretizzare la cessione di Onana.