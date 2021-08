Lukaku saluta l’Inter, va al Chelsea

Lukaku torna alle origini

Da diversi giorni si parla del futuro dell’attaccante belga. oggi però sembra che la squadra londinese abbia raggiunto un accordo definitivo. Esiste infatti,un ufficialità verbale e mancano soltanto le firme per sigillare l’affare. L’ Inter acquistò il cartellino di Lukaku nell’agosto del 2019 per 65 milioni di euro, rendendolo il giocatore più costoso nella storia del club milanese. Romelu Lukaku collezziona con il club nero azzurro ben 64 reti in appena 95 presenze, confermando ancora una volta il suo straordinario talento. Molti club si sono dimostrati interessati all’acquisto del ventinovenne, ma Il Chelsea lo rivuole con se assolutamente e offre ai nero azzurri una cifra capogiro, ben 115 milioni di euro. L’attaccante era già stato acquistato nel lontano 2011 dalla squadra inglese, che però non aveva spazio per dare all’allora diciannovenne il tempo per crescere ed affermarsi. Oggi forse gli inglesi si mangiano le mani, per dover spendere una cifra esorbitante per una perla, che una volta era stata di loro proprietà.

Il no per il Parma

L’attaccante ha chiesto di non partecipare all’amichevole che L’ Inter disputerà contro il Parma, permesso concesso a conferma del suo trasferimento a Londra dove percepirà uno stipendio che si aggira intorno ai 12 milioni di euro annui.