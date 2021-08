Calciomercato: Dzeko all’Inter, Icardi alla Roma?

Dzeko potrebbe sostituire Lukaku in nerazzurro, Messi spinge Icardi verso la Roma

E’ valzer degli attaccanti, con Lukaku ormai ad un passo dal Chelsea ecco i nerazzurri costretti a trovare il sostituto. Zapata è in pole, ma i nerazzurri spingono anche per Dzeko, occasione low cost e usato sicuro che rappresenterebbe per Inzaghi una soluzione sicura per sostituire il gigante belga. L’arrivo di Messi al PSG toglie ancora più spazio a Icardi, ecco l’idea dei giallorossi, liberare Dzeko e lasciarlo andare all’Inter e puntare sull’argentino. Il club francese lo lascerebbe partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto, un’occasione per i giallorossi e Mourinho, che avrebbe la punta da doppia cifra affidabile, da area di rigore.