Calciomercato Inter, colpo di fine mercato con Audero

Il mese di agosto si è affacciato alle porte presentando scelte definitive per concludere la sessione estiva di calciomercato con le rose pronte per un nuovo inizio di campionato. Uno dei club che sta lavorando a riempire i buchi lasciate dalle cessioni è l‘Inter. Decisa a pagare la clausola per Ian Sommer, la Beneamata, è alla ricerca del giusto vice.

Calciomercato Inter, pagata la clausola Sommer: Audero candidato come vice

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, l‘Inter sembrerebbe non voler mollare la pista Emil Audero. Nonostante Filip Stankovic abbia fatto bene, sembrerebbe che il destino del calciatore sia lontano dalla panchina nerazzurra, pensando ad un prestito per fargli fare le ossa. Audero potrebbe essere, così, l’ultimo colpo di mercato del club. Unico neo resterebbe la formula per l’acquisto, l‘Inter vorrebbe proporre alla Sampdoria una soluzione in prestito.