Calciomercato Inter, Samardzic a un passo: ecco quando arriva a Milano

L’Inter è a un passo dal secondo acquisto a centrocampo dopo Frattesi. La trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic è in dirittura d’arrivo e i nerazzurri non vedono l’ora di metterlo a disposizione di Inzaghi. Il tedesco sarà aggregato alla squadra entro lunedì quindi è atteso l’arrivo a Milano nelle prossime ore.

Le cifre dell’affare

Per convincere il club friulano, l’Inter sborserà 4 milioni per il prestito oneroso con l’obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus e il cartellino di Fabbian. I nerazzurri, però, hanno voluto inserire il diritto di recompra per Fabbian per non perdere completamente il giocatore. Samardzic percepirà circa 2 milioni di euro per 5 anni.