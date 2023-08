Calciomercato Inter, è caccia all’attaccante: nuova idea per i nerazzurri

Calciomercato Inter, nuovo rilancio Scamacca

L’Inter punta a rinforzare il proprio attacco. Dopo la chiusura delle trattative per il terzo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, i nerazzurri avrebbero deciso di puntare su Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham. Tuttavia, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, gli inglesi avrebbero spedito al mittente la prima proposta di 22 milioni di euro fatta dalla società milanese, che sarebbe pronta ad un nuovo rilancio per portare l’ex Sassuolo alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Balagun se parte Correa

Non solo Scamacca potrebbe vestire il nerazzurro: infatti, in caso di partenza di Joaquin Correa, su cui è forte l’interesse dell’Arabia Saudita, la società sarebbe pronta a puntare su Falorin Balogun, attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal, che piace molto a Simone Inzaghi. La dirigenza è pronta ad accontentare il tecnico, ma si lavorerà anche per le uscite.