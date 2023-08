Calciomercato Inter, i nerazzurri restano in prima fila per Scamacca. E l’Atalanta..

Gianluca Scamacca è l’obiettivo numero uno per l’attacco. Dopo l’acquisto di Samardzic, che arriverà nelle prossime ore, i nerazzurri proveranno a chiudere per l’ex Sassuolo, che è pronto a completare il reparto d’attacco con Lautaro Martinez, Thuram e Correa(che però resta in uscita).

Calciomercato Inter, Scamacca pronto a volare da Inzaghi

E proprio sul calciatore del West Ham, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione: “L’Inter è fiduciosa sull’operazione Scamacca: trattative in corso tra le parti, l’offerta attuale rimane di 25 milioni di euro bonus inclusi. Nessuna conferma sulle voci relative all’Atalanta”, le parole di Romano.